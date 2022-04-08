Фотофакт: щедрые подношения шаман-дереву

Священное дерево, на котором путники оставляют подношения, чтобы задобрить духов. Иногда весьма щедрые подарки. Что либо брать оттуда категорически запрещено, это большой грех. Фото тгк @DJIIKEY

В комментариях подписчики @DJIIKEY спрашивают, где находится дерево)))

Фото: тгк @DJIIKEY Источник: тгк @DJIIKEY

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