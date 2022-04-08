08.04.2022
20:48
263
Желток
Фотофакт: щедрые подношения шаман-дереву
Священное дерево, на котором путники оставляют подношения, чтобы задобрить духов. Иногда весьма щедрые подарки. Что либо брать оттуда категорически запрещено, это большой грех. Фото тгк @DJIIKEY
В комментариях подписчики @DJIIKEY спрашивают, где находится дерево)))
Фото: тгк @DJIIKEY
Источник: тгк @DJIIKEY
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