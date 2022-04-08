08.04.2022
20:48
263

Желток

Фотофакт: щедрые подношения шаман-дереву

Священное дерево, на котором путники оставляют подношения, чтобы задобрить духов. Иногда весьма щедрые подарки. Что либо брать оттуда категорически запрещено, это большой грех. Фото тгк @DJIIKEY
В комментариях подписчики @DJIIKEY спрашивают, где находится дерево)))

Фото: тгк @DJIIKEY
Источник: тгк @DJIIKEY
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх