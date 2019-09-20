Фотофакт: шаман Габышев перед отправлением в Якутск

Пассажиры рейса Иркутск-Якутск АК «Якутия» сфотографировали шамана Александра Габышева. В Якутске люди шепчутся в данный момент, что сегодня будет рассматриваться в суде мера пресечения узнику совести.

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх