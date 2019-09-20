20.09.2019
16:35
327
Общество
Фотофакт: шаман Габышев перед отправлением в Якутск
Пассажиры рейса Иркутск-Якутск АК «Якутия» сфотографировали шамана Александра Габышева.
В Якутске люди шепчутся в данный момент, что сегодня будет рассматриваться в суде мера пресечения узнику совести.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
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