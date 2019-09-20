20.09.2019
16:35
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Общество

Фотофакт: шаман Габышев перед отправлением в Якутск

Пассажиры рейса Иркутск-Якутск АК «Якутия» сфотографировали шамана Александра Габышева.

В Якутске люди шепчутся в данный момент, что сегодня будет рассматриваться в суде мера пресечения узнику совести.

Источник: https://www.instagram.com/p/B2n1ZsiJ0Oq/?utm_source=ig_embed
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