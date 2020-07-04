04.07.2020
22:10
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Происшествия

Фотофакт: Сгорела машина в центре Якутска

Сегодня 4 июня, в Якутске на улице Лермонтова сгорела машина.

Фото: Клара Гаврильева
Источник: SAKHALIFE.RU
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