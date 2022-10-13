13.10.2022
14:34
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Природа

Фотофакт: Сезон подледной рыбалки можно считать открытым

В Верхоянском районе начался сезон подледной рыбалки🎣👏🏼, пишут Вести Верхоянья.

Фото: тгк Вести Верхоянья
Источник: тгк Вести Верхоянья

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