10.09.2022
11:15
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Погода

Фотофакт: северное сияние в Булунском районе

Северное сияние! Зима близко, сообщает тгк Маяк Арктики — Булунский район. Найба. 8 сентября 2022г. Фото @NaibaBulunskiy

Фото: @NaibaBulunskiy
Источник: тгк Маяк Арктики

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