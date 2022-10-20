20.10.2022
20:05
71
Погода
Фотофакт: Северное сияние нынче особенное
Арктика. Булунский район. Найба. Северное сияние завораживает, потому что кажется, что оно совсем близко. Представляется, что оно проплывает прямо над вашей головой. Но это лишь оптическая иллюзия. Фактически всё действие происходит приблизительно в ста километрах над уровнем земли, а красные цвета появляются и вовсе на расстоянии 320 километров, сообщает тгк @MyakArctici Фото @NaibaBulunskiy
Фото: @NaibaBulunskiy
Источник: @NaibaBulunskiy
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