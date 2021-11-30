30.11.2021
17:57
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Светская хроника
Фотофакт: Сенатор Егор Борисов презентовал свой канал в Telegram
Егор Борисов сегодня поделился новостью: «Привет, друзья! Меня зовут Егор Борисов, сенатор Российской Федерации. Добро пожаловать в мой телеграм канал. Давно думал и вот решился на освоение новой площадки. Буду делиться с вами новостями о своей деятельности, мыслями и впечатлениями по актуальным событиям». Уже через три часа после первой публикации у сенатора образовались более 150 подписчиков.
У Егора Борисова есть еще довольно активный аккаунт в Instagram
Фото: скриншот: https://web.telegram.org/z/#-1645569487
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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