21.09.2021
16:05
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Культура

Фотофакт: Съемка спектакля Сергея Потапова для телевидения

В Саха театре идет съемка спектакля «Тимир Басса» по пьесе Горького «Васса Железнова» для телевидения. 

Премьера спектакля состоялась 8 февраля прошлого года. Режиссер Сергей Потапов.

Фото: Саха театра
Источник: https://www.instagram.com/p/CUEwd2-JSAt/
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