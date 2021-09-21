21.09.2021
16:05
177
Культура
Фотофакт: Съемка спектакля Сергея Потапова для телевидения
В Саха театре идет съемка спектакля «Тимир Басса» по пьесе Горького «Васса Железнова» для телевидения.
Премьера спектакля состоялась 8 февраля прошлого года. Режиссер Сергей Потапов.
Фото: Саха театра
Источник: https://www.instagram.com/p/CUEwd2-JSAt/
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Фотофакт: Съемка спектакля Сергея Потапова для телевидения#Якутия#Якутск
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