Фотофакт: Сегодня стало известно, почему в Якутске не расселяют аварийные дома

Сегодня, 4 января мэр Сардана Авксентьева в своем инстаграме ответила на животрепещущий вопрос многих горожан о переселении из аварийного жилья. Оказалось, что у города нет денег. Работодатели народного мэра негодуют в комментариях. View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

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