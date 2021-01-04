04.01.2021
20:50
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Якутск

Фотофакт: Сегодня стало известно, почему в Якутске не расселяют аварийные дома

Сегодня, 4 января мэр Сардана Авксентьева в своем инстаграме ответила на животрепещущий вопрос многих горожан о переселении из аварийного жилья. Оказалось, что у города нет денег. Работодатели народного мэра негодуют в комментариях.

Источник: https://www.instagram.com/sardanaavksentieva/
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