Фотофакт: Сегодня ночью был установлен памятник Тарасу Десяткину

Десяткин Тарас Гаврилович родился 26 апреля 1928 г. в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района.

Окончил с отличием Магаданский горный техникум и Ленинградский горный институт.

С января 1954 г. – помощник начальника, а с февраля 1955 г. – начальник подземного участка шахты «Капитальная» треста «Кизелуголь» (Пермская область).

Затем трудился на предприятиях угольной промышленности Якутии. В августе 1969 г. был выдвинут на должность заместителя генерального директора производственного объединения «Якуталмаз».

С января 1972 г. — начальник объединения «Якутзолото», а с 1976 г. — генеральный директор производственного объединения «Якутзолото».

В 1991 г. был назначен генеральным директором акционерной ювелирно-производственной компании «Золото Якутии».

Заслуженный горняк Якутской АССР (1974 г.). Герой Социалистического Труда (1976 г.) Награжден двумя орденами Ленина (1971 г., 1976 г.), орденом Октябрьской революции (1983 г.), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1969 г., 1981 г.). Заслуженный металлург РСФСР (1988 г.).