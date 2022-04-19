19.04.2022
20:31
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Якутск
Фотофакт: сегодня на улицах Якутска
Полуприцеп провалился в яму на ул.50 лет Советской армии. Фото КримЯкутия. Из-за таяния снега и сегодняшнего мокрого снега улицы Якутска потонули весенней распутице.
Всего с улиц и дворовых территорий столицы республики за сутки откачали 1992 кубометра талой воды, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.
Работы проводят «Жилкомсервис», «Якутдорстрой», управляющие компании и ТСЖ.
«19 апреля к этому часу откачано 1026 кубометров талых вод, из них 150 кубометров — ассенизаторскими машинами, 808 кубометров – мотопомпами и 687 кубометров – электронасосами», — говорится в сообщении.
Фото: тгк КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия, пресс-служба ОА г.Якутска
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