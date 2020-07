Фотофакт: сбор земляники в Якутии

View this post on Instagram

Фотографии с запахом лета! Чувствуете? 😍😍😍 Земляника — маленькие, но такие сладкие! 😋😋😋 Вы тоже обожаете собирать их и кушать холодной зимой, вспоминаю жаркие летние дни? Я да!!! Даже укусы комаров становятся сладкими, видя кругом спелые 🍓🍓🍓 #лето #лето2020 #summer #summerlife #summer2020 #дьэдьэн #земляника #happy #instamood #instashot #picsoftheday #yakutia #ykt #yakutsk #якутия #якутск #сахасирэ