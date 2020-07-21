Фотофакт: сбор земляники в Якутии

vasilykirillin:

Фотографии с запахом лета! Чувствуете? 😍😍😍 Земляника — маленькие, но такие сладкие! 😋😋😋 Вы тоже обожаете собирать их и кушать холодной зимой, вспоминаю жаркие летние дни? Я да!!! Даже укусы комаров становятся сладкими, видя кругом спелые