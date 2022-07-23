23.07.2022
15:13
337
Природа
Фотофакт: самый кучерявый теленок Якутии
В селе Болугур Амгинского района родился кучерявый теленок. Похоже, это какая-то мутация, но теленок на вид здоровый и крепкий. И очень симпатичный! Фото от подписчика тгк @yakutsk_news
Фото: тгк @yakutsk_news
Источник: тгк @yakutsk_news
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