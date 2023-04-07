07.04.2023
17:50
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Происшествия

Фотофакт: Самосвал провалился под лед

В результате происшествия никто не пострадал

В 15 км от поселка Черский Нижнеколымского района на участке автозимника «Арктика» 6 апреля частично провалился по лед груженый самосвал. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Водитель выбрался из кабины самостоятельно.

Фото: тг-канал @PRyanaya_Yakutia
Источник: ЯСИА

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