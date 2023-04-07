Фотофакт: Самосвал провалился под лед

В результате происшествия никто не пострадал

В 15 км от поселка Черский Нижнеколымского района на участке автозимника «Арктика» 6 апреля частично провалился по лед груженый самосвал. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Водитель выбрался из кабины самостоятельно.