Фотофакт: с Якутска начали ездить»подушки»

В период межсезонья ООО «Ленатурфлот» запустил по маршруту «Нижний Бестях — Якутск» три судна «Нептун-23». Отправление с 203-го микрорайона. Путь из Якутска до Нижнего Бестяха сейчас занимает всего порядка 20 минут. Отправление с 203-го микрорайона.

Источник: Телеграм-канал: Пряная Якутия

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