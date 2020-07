Фотофакт: Рыбка и Айсен Николаев

View this post on Instagram

С самого детства люблю рыбалку, всем азам которой меня научил дедушка. Он всегда мне говорил, что старший сын в семье – кормилец и должен уметь рыбачить и охотиться. С малых лет он брал меня с собой на рыбалку. Сначала я только следил за процессом, потом уже, как главный помощник готовил снасти, чистил рыболовные сети и вершу от ила, ловил червей и живчиков. И потом настал тот счастливый момент, когда мне сделали первую удочку из ивы. В тот же вечер я с друзьями пошёл ловить гольянов, и наловил на трёхлитровую банку. После, радостный пришёл домой и дал бабушке свой улов. Вот и я стал рыбаком, про себя подумал тогда. Бабушка тогда быстренько их почистила и зажарила с зелёным луком, нахваливая меня, какой я добытчик! Было очень вкусно. Вкус жареной рыбы – вкус моего счастливого детства! Рыбалка – любимое занятие якутян, хобби и способ добычи пищи. И в этот прекрасный день поздравляю всех добытчиков с Днём рыбака! Желаю богатого улова и хорошего настроения от знатного клёва! P.S. Фотографии из архива. #ДеньРыбака #Рыбалка #Россия #Якутия #СахаСирэ