14.11.2021
03:26
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Экология

Фотофакт: Рыбацкие палатки на ночном Вилюе

Фантастично выглядят палатки рыбаков на Вилюе в это время года. Разноцветные палатки, расцвеченные огнями в ночи, дарят комфорт рыбакам среди снегов начинающейся зимы. Фото опубликовано в инстаграме телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии».

Источник: https://www.instagram.com/p/CWOUSJTMiY-/?utm_medium=copy_link
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