21.04.2023
20:29
355

Якутск

Фотофакт: Руководитель СЭГХ Якутска просит милости у природы…

Руководитель СЭГХ Якутска Владимир Аммосов сообщил в соцсетях, что провел обряд и накормил духов оладьями.
— Попросил у природы немного помощи с погодой — остальное дело техники… Этот год начался тоже не просто — небо закаляет нас. Но что бы ни происходило, надо просто делать то, что умеешь, отдавая этому делу свои силы и опыт, и тогда любые трудности станут просто временными задачами, ведь дорогу осилит -только идущий!— написал Аммосов.

Известно, что он выставил свою кандидатуру на предварительном голосовании ЕР.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх