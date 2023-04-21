Фотофакт: Руководитель СЭГХ Якутска просит милости у природы…

Руководитель СЭГХ Якутска Владимир Аммосов сообщил в соцсетях, что провел обряд и накормил духов оладьями.

— Попросил у природы немного помощи с погодой — остальное дело техники… Этот год начался тоже не просто — небо закаляет нас. Но что бы ни происходило, надо просто делать то, что умеешь, отдавая этому делу свои силы и опыт, и тогда любые трудности станут просто временными задачами, ведь дорогу осилит -только идущий!— написал Аммосов.

Известно, что он выставил свою кандидатуру на предварительном голосовании ЕР.