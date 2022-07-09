Фотофакт: Родителей прославленного мас-рестлера чествовали 8 июля

8 июля в день семьи, любви и верности по всей республике чествовали семьи, живущие в любви и счастье долгие годы. Так, в Томпонском улусе чествовали родителей Сергея ФРОЛКИНА, именитого силача, чемпиона России по мас-рестлингу 2017, 2018 и 2021 года в весовой категории свыше 125 кг. Его мать, учительница Татьяна ВОРОГУШИНА выиграла республиканский конкурс Далбар Хотун – 2015. С младшим сыном на нынешнем ысыахе.

Фото: с сайта газеты «Томпонский вестник», Федерации мас-рестлинга и архива семьи Фролкиных. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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