06.09.2022
15:27
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Желток
Фотофакт: Риэлтор Уварова отказалась от грязных денег Рожиной
Риэлтор Гульнара Уварова сообщила, что не взяла бы от блогера Сусанны Рожиной деньги в качестве компенсации:
Мне грязные деньги не нужны — ответила Гульнара на вопрос подписчика в соцсети.
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
#Гульнара Михайлова#Гульнара Уварова#республика саха (якутия)#сусанна рожина#Фотофакт: Риэлтор Уварова отказалась от грязных денег Рожиной#Якутия
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