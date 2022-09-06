06.09.2022
15:27
200

Желток

Фотофакт: Риэлтор Уварова отказалась от грязных денег Рожиной

Риэлтор Гульнара Уварова сообщила, что не взяла бы от блогера Сусанны Рожиной деньги в качестве компенсации:

Мне грязные деньги не нужны — ответила Гульнара на вопрос подписчика в соцсети.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх