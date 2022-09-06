Фотофакт: Риэлтор Уварова отказалась от грязных денег Рожиной

Риэлтор Гульнара Уварова сообщила, что не взяла бы от блогера Сусанны Рожиной деньги в качестве компенсации: Мне грязные деньги не нужны — ответила Гульнара на вопрос подписчика в соцсети.

Фото: Из соцсетей Источник: Соцсети

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх