16.07.2020
17:03
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Общество

Фотофакт: рекордный сбор земляники в Якутии

Фото: https://www.instagram.com/p/CCqNGJnIBIN/?igshid=12tt20m329a8o
Источник: https://www.instagram.com/p/CCqNGJnIBIN/?igshid=12tt20m329a8o
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