Фотофакт: редкую и необычную птицу обнаружили в Якутии

Очень редкая и яркая птица — китайская иволга была замечена в селе Кюндяя Сунтарского улуса. Как она там оказалась — неизвестно, сообщает тгк @sakhahunter

Фото: тгк @sakhahunter Источник: тгк @sakhahunter

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