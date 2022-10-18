18.10.2022
19:49
426

Природа

Фотофакт: редкую и необычную птицу обнаружили в Якутии

Очень редкая и яркая птица — китайская иволга была замечена в селе Кюндяя Сунтарского улуса. Как она там оказалась — неизвестно, сообщает тгк @sakhahunter

Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх