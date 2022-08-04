04.08.2022
14:14
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Якутск

Фотофакт: Разруха в Якутске

Разруха в Якутске. Заболоченная бесплатная автостоянка аэропорта Якутск.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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