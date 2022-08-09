09.08.2022
11:39
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Желток

Фотофакт: Разруха в минэкологии

Руслан ВАСИЛЬЕВ, председатель совета Якутского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», председатель Общественного совета Департамента РС (Я) по охране объектов культурного наследия раскритиковал ВК минэкологии республики.

 — В Республике Саха (Якутия) появились новое министерство — Министерство экол г и, природопо(«Л»-видимо тоже секвестируют!) ьзования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)! И уже проводит брифинги, видимо презентуется. Интересно, это конкурент Минэкологии объявился?

Если по правде, то если у себя под носом свои помещения не могут содержать и вовремя подклеивать выпавшие и падающие буковки, то как они за экологией, природопользованием и за лесным хозяйством всей нашей республики могут наблюдать, контролировать и нарушения пресекать — НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ! А ведь наша республика занимает 1/5 часть РОССИИ?!

Действительно, если министр экологии не считает зазорным позировать перед камерами на фоне рассыпающейся надписи вверенного ему министерства, то что он вообще может?

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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