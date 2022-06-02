02.06.2022
21:11
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Якутск

Фотофакт: Разруха в 203 микрорайоне

Нам пишут: Мы живём в доме №1 203 микрорайона. Посмотрите, что происходит на подземной автостоянке. Стены дырявые, текут. Уже все поражено черной плесенью. УК «Якутск» самоустранилось от обслуживания, только собирают деньги. И за уборку, кстати, тоже берут ежемесячно. Со дня генеральной уборки прошёл всего месяц, но нет и следа от нее, так как прошла она только на бумаге. Жители собираются обращаться в суд. тгк Sakhalife

Фото: тгк Sakhalife
Источник: тгк Sakhalife

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