Фотофакт: Разруха в 203 микрорайоне

Нам пишут: Мы живём в доме №1 203 микрорайона. Посмотрите, что происходит на подземной автостоянке. Стены дырявые, текут. Уже все поражено черной плесенью. УК «Якутск» самоустранилось от обслуживания, только собирают деньги. И за уборку, кстати, тоже берут ежемесячно. Со дня генеральной уборки прошёл всего месяц, но нет и следа от нее, так как прошла она только на бумаге. Жители собираются обращаться в суд. тгк Sakhalife