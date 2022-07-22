Фотофакт: разметка на дорогах Ытык-Кюеля🤣😢

А это дорожники нанесли разметку в Таттинском улусе в селе Ытык-Кюель. И смех, и грех… Фото из соцсетей опубликовал тгк Yakutsk News

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх