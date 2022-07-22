22.07.2022
19:07
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Желток

Фотофакт: разметка на дорогах Ытык-Кюеля🤣😢

А это дорожники нанесли разметку в Таттинском улусе в селе Ытык-Кюель. И смех, и грех… Фото из соцсетей опубликовал тгк Yakutsk News

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
Один комментарий на «Фотофакт: разметка на дорогах Ытык-Кюеля🤣😢»
  1. Александр 22.07.2022 19:57

    И так сойдёт!…

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