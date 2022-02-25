25.02.2022
14:47
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Якутск

Фотофакт: рассвет-комета в Якутске. Что бы это значило? 🙀

Подписчик телеграмм-канала YKT TOP поделился удивительной фотографией, на котором запечатлен рассвет в виде ракеты в Якутске.

Фото: YKT TOP
Источник: YKT TOP
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