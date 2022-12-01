01.12.2022
20:18
63

Происшествия

Фотофакт: работяга УАЗ-буханка

Экстремально груженый УАЗик взорвал якутский Whatsapp. Буханка — проверенный помощник якутского крестьянина. И как говорят участники СВО, в условиях военных действий советский автомобиль доказал свою боеспособность и неприхотливость.

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

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