29.10.2022
21:00
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Спорт

Фотофакт: Пятая бронза в копилке сборной Якутии!

Первая медаль в копилку сборной Якутии на международном турнире по вольной борьбе имени Коркина. Бронзу добыл борец Константин КАПРЫНОВ.


Вторая бронза якутской сборной на турнире имени Коркина. Ее завоевал Андрей Бекренев.

Якутский борец Станислав Свинобоев принес сборной республики третью бронзу.

Ньургун Сергин, капитан сборной Якутии, добыл еще одну бронзу.

Максим Толмачев — бронза. Красиво победил. С явным техническим преимуществом.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Фотофакт: Пятая бронза в копилке сборной Якутии!»
  1. Роман 29.10.2022 12:18

    Красивая схватка. Наш кандидат в мастера уломал чемпиона Европы, очень титулованного горца. Успехов ему, новых побед и самых высоких педесталов!!!

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