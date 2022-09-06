06.09.2022
14:41
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Экология
Фотофакт: Пять белых медведей обнаружили в заповеднике
📸 Инспекторы нацпарка «Ленские столбы» запечатлели белых хищников в районе устья реки Энюмчувеем — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».
Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru
#белые медведи#республика саха (якутия)#Фотофакт: Пять белых медведей обнаружили в заповеднике#Якутия
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