06.09.2022
14:41
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Экология

Фотофакт: Пять белых медведей обнаружили в заповеднике

📸 Инспекторы нацпарка «Ленские столбы» запечатлели белых хищников в районе устья реки Энюмчувеем — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».

Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru

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