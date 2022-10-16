16.10.2022
21:17
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Общество

Фотофакт: производители сока из-за санкций перешли на минимализм

В магазинах полноцветные упаковки с соками постепенно заменяются облегченными версиями для экономии краски. С минималистичным дизайном. Но тоже ничего. Сок тот же! Вкус есть!

ООО «Сады Придонья» объясняют подобные изменения санкциями:

Уже скоро вы увидите на полках магазинов соки и детское питание в новом минималистичном дизайне. Такой дизайн — временная и вынужденная мера.

Из-за санкций возникли серьёзные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок. Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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