16.01.2023
15:18
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Природа

Фотофакт: Природа сурова и одновременно прекрасна🤩🤩

Верхоянская зима сурова, но прекрасна ❄️❄️❄️ (фот.

Фото: Лены Слиж
Источник: тгк Вести Верхоянья

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