31.07.2020
11:52
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Политика

Фотофакт: Претендент на высокий пост прилетел в Якутск

Вот-вот выйдет кадровый указ главы Якутии. Андрей ТАРАСЕНКО будет назначен председателем правительства Якутии. Папарацци запечатлели его сейчас в аэропорту Якутска, претендент на высокий пост прибыл в республику.

Кто унаследует «трон» Солодова?
Фото: соцсети.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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