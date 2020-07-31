Фотофакт: Претендент на высокий пост прилетел в Якутск

Вот-вот выйдет кадровый указ главы Якутии. Андрей ТАРАСЕНКО будет назначен председателем правительства Якутии. Папарацци запечатлели его сейчас в аэропорту Якутска, претендент на высокий пост прибыл в республику. Кто унаследует «трон» Солодова?

Фото: соцсети. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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