22.03.2022
01:58
205

Якутия

Фотофакт: Праздник оленеводов в Оленьке

В Оленьке отметили праздник оленеводов.

Источник: Сайт Ил Тумэна.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх