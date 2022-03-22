22.03.2022
01:58
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Якутия
Фотофакт: Праздник оленеводов в Оленьке
В Оленьке отметили праздник оленеводов.
Источник: Сайт Ил Тумэна.
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