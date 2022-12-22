22.12.2022
17:51
246

Желток

Фотофакт: Пожарный заяц

Заяц-пожарный у пожарной части на ул. Билибина в Якутске. тгк Якутск Вечерний.

Фото: тгк Якутск Вечерний.
Источник: тгк Якутск Вечерний.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх