22.12.2022
17:51
246
Желток
Фотофакт: Пожарный заяц
Заяц-пожарный у пожарной части на ул. Билибина в Якутске. тгк Якутск Вечерний.
Фото: тгк Якутск Вечерний.
Источник: тгк Якутск Вечерний.
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