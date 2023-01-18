Фотофакт: Пожар в Сатале!

Пожар в «Сатале» в мкр «Мечта». По предварительным данным хозяин получил незначительные ожоги, сообщает тгк КримЯкутия.

Информации от МЧС Якутии не поступало.

Фото: тгк КримЯкутия Источник: тгк КримЯкутия

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