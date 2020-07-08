Видеофакт: Пожар в новом алкомаркете Якутска

Сегодня, 8 июля в районе авиапорта произошел пожар в алкомаркете, который планировали открыть в ближайшее время

Фото: Вотсап Источник: Вотсап

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх