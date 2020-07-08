08.07.2020
19:59
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Происшествия

Видеофакт: Пожар в новом алкомаркете Якутска

Сегодня, 8 июля в районе авиапорта произошел пожар в алкомаркете, который планировали открыть в ближайшее время

Фото: Вотсап
Источник: Вотсап
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