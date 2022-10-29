29.10.2022
13:28
137
Происшествия
Фотофакт: Пожар на ул.Каландаришвили в Якутске
Пожар на ул. Каландаришвили 7 в Якутске, сообщает тгк КримЯкутия, публикуя фото происшествия.
Фото: тгк КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия
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