Фотофакт: последствия непогоды в Якутске

13 июля в Якутске в самый жаркий день разыгралась настоящая непогода. На изнывающий от зноя город налетела гроза с ливнем и шквалистым ветром Летали заборы, крыши, цветы и прочее.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: SAKHALIFE.RU

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