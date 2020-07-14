14.07.2020
18:53
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Происшествия

Фотофакт: последствия непогоды в Якутске

13 июля в Якутске в самый жаркий день разыгралась настоящая непогода.

На изнывающий от зноя город налетела гроза с ливнем и шквалистым ветром Летали заборы, крыши, цветы и прочее.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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