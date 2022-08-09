Фотофакт: последний герой этого лета

Сегодня, 9 августа, официально закрылся городской пляж Якутска. Прощай, жаркое лето-2022 года, когда на пляже яблоку негде было упасть.

На фото: последний герой этого лета.



Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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