09.08.2022
21:29
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Якутск

Фотофакт: последний герой этого лета

Сегодня, 9 августа, официально закрылся городской пляж Якутска. Прощай, жаркое лето-2022 года, когда на пляже яблоку негде было упасть.
На фото: последний герой этого лета.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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