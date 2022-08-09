09.08.2022
15:13
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Общество

Фотофакт: Портал Госуслуги засыпает спамом жителей Якутии 😮

Нам пишут: Началось это сегодня ночью. Каждые пять минут приходит сообщение о том, что я не пришел на вакцинацию 5 августа. Сегодня 9 августа, зачем мне эта устаревшая информация? Оказывается полезный сайт Госуслуг, может легко превратиться в спамцентр.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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