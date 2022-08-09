Фотофакт: Портал Госуслуги засыпает спамом жителей Якутии 😮

Нам пишут: Началось это сегодня ночью. Каждые пять минут приходит сообщение о том, что я не пришел на вакцинацию 5 августа. Сегодня 9 августа, зачем мне эта устаревшая информация? Оказывается полезный сайт Госуслуг, может легко превратиться в спамцентр.