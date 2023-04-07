07.04.2023
19:44
192

Погода

Фотофакт: пора откапывать машины😂

Скоро потеплеет, можно начинать откапывать машины, сообщает тгк @djiikeytop

Фото: тгк @djiikeytop
Источник: тгк @djiikeytop

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