27.08.2022
17:57
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Светская хроника

Фотофакт: Якутская модель Полина Протодьяконова в ожидании…

Полина Протодьяконова возле мурала со своим портретом в Фениксе США, фото опубликовал тгк @PRanyamedia.
Без сомнений, известная якутская модель ожидает ребенка и до радостного события осталось немного.

В декабре прошлого года сообщалось, что самая успешная якутская модель Полина Протодьяконова давно живет в США, ее роман с Робертом Рдзака начался в 2015 году и завершился красивым бракосочетанием на берегу Карибского моря. А теперь молодожены ждут пополнения в семье.

Фото: тгк @PRanyamedia.
Источник: тгк @PRanyamedia

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