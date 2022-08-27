Фотофакт: Якутская модель Полина Протодьяконова в ожидании…

Полина Протодьяконова возле мурала со своим портретом в Фениксе США, фото опубликовал тгк @PRanyamedia.

Без сомнений, известная якутская модель ожидает ребенка и до радостного события осталось немного.

В декабре прошлого года сообщалось, что самая успешная якутская модель Полина Протодьяконова давно живет в США, ее роман с Робертом Рдзака начался в 2015 году и завершился красивым бракосочетанием на берегу Карибского моря. А теперь молодожены ждут пополнения в семье.