10.06.2022
17:34
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Светская хроника

Фотофакт: Похорошевшая Ирина высоких засветилась у именитого шеф-повара

Ирина Высоких засветилась у нашего шеф-повара Атласова. Видно, что похорошела на московских харчах 😄 — сообщает телеграм-канал A Y D A A N Today Z.

Фото: https://t.me/aydaaan
Источник: https://t.me/aydaaan

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