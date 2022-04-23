Фотофакт: подснежники проклюнулись, но еще не расцвели

Появились первые подснежники близь города Якутска Цветы появляются с первыми теплыми лучами солнца, правда, они сейчас пока совсем крошечные. Фото: evgeny_prokopiev

Фото: evgeny_prokopiev Источник: тгк Yakutsk News

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