23.04.2022
16:20
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Природа

Фотофакт: подснежники проклюнулись, но еще не расцвели

Появились первые подснежники близь города Якутска Цветы появляются с первыми теплыми лучами солнца, правда, они сейчас пока совсем крошечные. Фото: evgeny_prokopiev

Фото: evgeny_prokopiev
Источник: тгк Yakutsk News
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