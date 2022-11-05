05.11.2022
12:42
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Якутск

Фотофакт: Подготовка к зиме проведена успешно!

В Whatsapp распространили фото, как в Якутске на мотоцикл «одели» специальную «наташу». Правда, как будет согреваться сам Морозы пришли настоящие — впереди якутская зима.

А тгк DPSYKT14 разместил другой фотоприкол на тему утепления: «наташа» для лощади

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

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