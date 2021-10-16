Фотофакт: Подголов выступил моделью!

Председатель Русской общины Якутии, общественный деятель Александр ПОДГОЛОВ выступил моделью на торжественном открытии 42 творческого сезона Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского под названием «Time ЭТНО — ЭТНО время». В рамках мероприятия прошел показ нарядов мастериц республики, дефиле представителей национально-культурных объединений в народных костюмах, а председатель Русской общины Якутии Александр ПОДГОЛОВ представил коллекцию головных уборов саамского народа и таких стран, как Индонезия, Узбекистан, Индия, Чувашия, Мексика. К слову, Александр Григорьевич лично участвовал в показе народных костюмов, сообщает пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.

Фото: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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