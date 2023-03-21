21.03.2023
20:30
403
Происшествия
Фотофакт: Под Сунтаром ушел под лед грузовик
Под Сунтаром на несанкционированной ледовой переправе под лед упала грузовая машина. Сейчас активно возят уголь по этой самостоятельно пробитому автозимнику, куда смотрит ГИМС? И чьи это машины? — сообщает подписчик тгк SakhaDay
Фото: тгк SakhaDay
Источник: тгк SakhaDay
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