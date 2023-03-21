Фотофакт: Под Сунтаром ушел под лед грузовик

Под Сунтаром на несанкционированной ледовой переправе под лед упала грузовая машина. Сейчас активно возят уголь по этой самостоятельно пробитому автозимнику, куда смотрит ГИМС? И чьи это машины? — сообщает подписчик тгк SakhaDay

Фото: тгк SakhaDay Источник: тгк SakhaDay

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