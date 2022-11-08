Фотофакт: теперь по тротуарам автомобили не проедут — ГИБДД

В социальных сетях было опубликовано видео, где транспортные средства в центре Якутска двигаются по тротуару: меры приняты, сообщает группа пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское».

В социальных сетях и мессенджерах в понедельник было опубликовано и получило широкое распространение видео, на котором на проспекте Ленина автомобили двигаются прямо по тротуару. На днях в связи с ремонтными работами был перекрыт участок автодороги от пл. Орджоникидзе до дома № 5 пр. Ленина. Водители транспортных средств, долго не раздумывая, начали движение по пешеходному тротуару, что является грубым нарушением ПДД. К счастью, наездов на пешеходов на данном участке зарегистрировано не было.

Дежурной группой столичной Госавтоинспекции к месту нарушения был направлен автопатруль ДПС, а по требованию отделения по дорожному надзору отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское» подрядная организация 7 ноября выставила железобетонные блоки для закрытия сквозного проезда в местах заезда автомобилей на пешеходный тротуар.