Фотофакт: По дому в центре Якутска пошла трещина!

— Управа Губинского округа, окружная администрация, обратите на этот дом внимание, он находится по адресу ул. Дзержинского 26.

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