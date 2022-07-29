29.07.2022
22:48
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Якутск

Фотофакт: По дому в центре Якутска пошла трещина!

Об этом сообщает Андрей БЕССОНОВ ВК.

 — Управа Губинского округа, окружная администрация, обратите на этот дом внимание, он находится по адресу ул. Дзержинского 26.

Трещина по всему дому!!!

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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